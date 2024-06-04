В Прикамье заключенные будут заниматься удалением незаконных граффити

Также их их привлекут к уборке снега.Пермская администрация внесла изменения в документ, определяющий перечень обязательных работ и объектов для исполнения наказания в виде обязательных и исправительных работ.
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