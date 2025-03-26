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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Хендерсон ожидает, что до конца апреля в Assassin’s Creed Shadows сыграет 6 миллионов че...

Хендерсон ожидает, что до конца апреля в Assassin’s Creed Shadows сыграет 6 миллионов че...

Хендерсон ожидает, что до конца апреля в Assassin’s Creed Shadows сыграет 6 миллионов человекUbisoft сообщила две позитивные новости об Assassin’s Creed Shadows: в первый день игра привлекла миллион игроков, а вскоре их число удвоилось.

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