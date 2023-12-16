Крестная мать миграции

МM

Мария Mazurina

Ну, поймали вредителей, а дальше что? Может надо выяснить по фамильно кому было незаконно предоставлено гражданство и отобрать его? Или чиновники будут сидеть и штрафы платить, а незаконные "граждане" будуть жить в нашей стране? Может надо их отправить на родину?