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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Крестная мать миграции

Крестная мать миграции

Оборотни обезврежены: сотрудник МВД легализовала полчища мигрантов в России Вот и понеслись приятные новости о задержании предателей Родины.

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Комментарии
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МM
Мария Mazurina
Ну, поймали вредителей, а дальше что? Может надо выяснить по фамильно кому было незаконно предоставлено гражданство  и отобрать его? Или чиновники будут сидеть и штрафы платить, а незаконные &quot;граждане&quot; будуть жить в нашей стране? Может надо их отправить на родину?
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7 час.
Василий Голубь
Это вы про социализм вспомнили? Ещё не поняли, что живёте при капитализме?
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6 час.
Надежда
Если в Питере 100 тысяч, то в Москве, как минимум, в 2 раза больше!((😡
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6 час.

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