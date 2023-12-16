Оборотни обезврежены: сотрудник МВД легализовала полчища мигрантов в России Вот и понеслись приятные новости о задержании предателей Родины.
Крестная мать миграции
Комментарии
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МM
Мария Mazurina
Ну, поймали вредителей, а дальше что? Может надо выяснить по фамильно кому было незаконно предоставлено гражданство и отобрать его? Или чиновники будут сидеть и штрафы платить, а незаконные "граждане" будуть жить в нашей стране? Может надо их отправить на родину?
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7 час.
Василий Голубь
Это вы про социализм вспомнили? Ещё не поняли, что живёте при капитализме?
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6 час.
Надежда
Если в Питере 100 тысяч, то в Москве, как минимум, в 2 раза больше!((😡
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6 час.
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