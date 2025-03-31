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Музыка, объединяющая сердца

Музыка, объединяющая сердца

Союз добровольцев Донбасса организовал концертный тур Инны Наговицыной по новым территориям.   Завершился тур певицы Инны Наговицыной по новым территориям, организованный Пермским региональным отделением Союза добровольцев Донбасса.

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