Музыка, объединяющая сердца

Союз добровольцев Донбасса организовал концертный тур Инны Наговицыной по новым территориям. Завершился тур певицы Инны Наговицыной по новым территориям, организованный Пермским региональным отделением Союза добровольцев Донбасса.
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