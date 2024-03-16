В России создали адаптивную оптическую систему с рекордным быстродействием — она нужна для телескопов и сверхмощных лазеровПри поддержке Госкорпорации «Росатом» в рамках научной программы Национального центра физики и математики (НЦФМ) российские учёные создали новую адаптивную оптическую систему, которая с рекордным быстродействием компенсирует влияние атмосферных искажений на лазерное излучение.