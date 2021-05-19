Александр РоманченкоПолитикаВятичи: великий народ, о котором писал Гомер. Европейские ценности 275 подписчиков Подписаться Вятичи: великий народ, о котором писал Гомер.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр Романченко"...До вятичей, похоже, на этих землях и вовсе ничего не было, и никто не жил? Во всяком случае, никто, достойный упоминания. Вооруженные этими исчерпывающими сведениями, околоисторические персонажи начинают вдохновенно творить разное околоисторическое фэнтези, ибо обидно же: являться потомками каких-то маловразумительных типажей, которые "сохраняли родо-племенной строй" и "занимались скотоводством и земледелием!". И гоняют они славян-ариев то в Гиперборею, то в Трою, то еще куда... Но зачем?! Когда все, что нужно, есть у нас, здесь, прямо под нашими ногами, а так же в летописях и хрониках греков, арабов и скандинавов? ..."Николай БерлизовВот это наплела... Вообще-то до формирования в VIII веке нашей эры т.н. Роменско-Боршевской культуры, отождествляемой с вятичами, на Оке больше тысячи лет просуществовала финно-угорская городецкая археологическая культура. Которую на рубеже эр никто не сменял. Она благополучно до середины I тысячелетия просуществовала и трансформировалась в культуру той самой муромы... А Арсанию арабы упоминали только с X века, а не с рубежа эр... И никак не могли жители средневековой Арсании входить в "подразделения" аорсов. Аорсы - сарматское племенное объединение, упоминаемое римскими источниками в I-II веках нашей эры и обитавшее по реке Танаису, сиречь, Дону, а не мифическое римское воинское подразделение. Один единственный раз вождь аорсов Эвнон в 49 году помог римлянам подавить мятеж Митридата VIII - так потом и пожалел об этом. Потому как воевать ему пришлось с братским сарматским же племенем сираков. И под конец этого мероприятия Эвнон уже и о войне с Римом подумывал... А последние известия об аорсах относятся ко времени лет за 600 до появления вятичей и лет за 800 до первого упоминания Артании. А что курила автор публикуемого опуса, когда приписывала Гомеру (!) упоминания о вятичах и об Урарту. Хотелось бы знать, в каком стихе "Илиады" или "Одиссеи" они упомянуты? Знаки на горшке из Алеканово пытались дешифровать и как германские, и как славянские, и находили в них сходство со зачками на арабских и византийских монетах - всё одинаково неубедительно. Один нюанс: буде орнамент горшка из Алеканова действительно надписью, причем, вятической - подобные надписи и сочетания таких знаков должны были бы встретиться и на других горшках, которых и в роменско-боршевских, и в более поздних славянских памятниках Поочья более, чем достаточно. А так - вятичи сочинили руны только для одной надписи на одном горшке из сотен и тысяч? Это круто! Арабские, византийские и древнерусские источники, действительно, упоминают "руны и резы" русские. Вот только никаких оригинальных славянских надписей докирилического времени пока не нет. Только скандинавские. Это при всём размахе работ в области археологии славян и при горючем желании любого археолога действительно найти такие памятники и ввести их в научный оборот. Всегда приятно быть первооткрывателем! Похоже, автор публикуемого опуса явно в таковые рвется любой ценой, не утруждая себя профессиональным обучением и реальной научной работой. Зачем? Куда круче нашпиговать интернет-пространство псевдонаучной болтовнёй о славянах-ариях и вятичах-аорсах...Alexandr ShishkanСпасибо! Как всегда, очень интересно и очень профессионально! Про Гомера могу добавить: в "Одиссее" упоминаются киммерийцы, а они в то время (8 век до н.э.) жили по соседству с царством Урарту. Поскольку про киммерийцев известно очень мало, но, скорее всего, они были индоевропейцы, как и славяне, то у автора появился большой соблазн отождествить их со славянами. Во всяком случае, какая-то часть киммерийцев, живших 3.000 лет назад, вполне могла оказаться среди предков славян, в том числе и русских. А ещё есть и тезка: в Библии сказано, что киммерийцы - это потомки внука Ноя и сына Яфета по имени Гомер! :)Комментировать
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