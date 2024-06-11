Проект UP.FIT: внедорожник Tesla Cybertruck превратили в патрульный электромобиль

В Америке нашли еще одно применение широко разрекламированному внедорожнику Tesla Cybertruck. Специалисты компании Unplugged Performance решили сделать на базе этой модели полноценный патрульный автомобиль на электрической тяге.
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