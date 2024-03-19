В 2024 году в Зимбабве должен открыться Центр изучения русского языка

Центр изучения русского языка станет хорошей базой для изучения русской культуры, где РФ сможет продвигать и отечественную культуру, науку, образование не только в Зимбабве, но и в регионе, заявил «Известиям» российский посол в африканской республике Николай Красильников.
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