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В 2024 году в Зимбабве должен открыться Центр изучения русского языка

В 2024 году в Зимбабве должен открыться Центр изучения русского языка

Центр изучения русского языка станет хорошей базой для изучения русской культуры, где РФ сможет продвигать и отечественную культуру, науку, образование не только в Зимбабве, но и в регионе, заявил «Известиям» российский посол в африканской республике Николай Красильников.

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