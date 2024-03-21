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В Москве рассказали о выгоде совместных закупок на Портале поставщиков

В Москве рассказали о выгоде совместных закупок на Портале поставщиков

Совместные котировочные сессии на Портале поставщиков позволяют заказчикам объединять свои потребности в продукции и привлекать к закупкам больше поставщиков, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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