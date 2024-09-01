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12 лайфхаков оптимизации бизнес-процессов

12 лайфхаков оптимизации бизнес-процессов

12 лайфхаков оптимизации бизнес-процессов В условиях современных экономических реалий, когда конкуренция становится всё более жёсткой, а требования клиентов — всё выше, оптимизация бизнес-процессов выходит на передний план для достижения успеха.

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