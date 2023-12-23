Ленинградской АЭС исполнилось 50 лет

ТАСС/Петр Ковалев Самой мощной из действующих атомных электростанций России исполнилось 50 лет. Сегодня Ленинградская АЭС – это одновременно один из самых современных технологических объектов в мире и настоящий музей отечественной энергетики.
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