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Царьград

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Ветер до 30 м/с: Забайкалье объявляет режим повышенной готовности

Ветер до 30 м/с: Забайкалье объявляет режим повышенной готовности

В Забайкальском крае из-за ожидаемого ветра до 30 м/с специалисты "Читаэнерго" работают в режиме повышенной готовности.

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