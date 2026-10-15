‼️🇺🇦🇺🇸 «Где вообще мозги? Вы добиваете Украину!» — в Раде обрушились на Зеленского за конфликт с Трампом и США ▪️Депутат Рады Алексей Гончаренко назвал «безумием» обострение отношений с Вашингтоном, от военной и разведывательной поддержки которого критически зависит Киев.