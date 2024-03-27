Забайкальский связист восстановил ретранслятор под минометными обстрелами ВСУ

Забайкальский связист Ильгам Талибуллин в составе взвода мотострелков «Востока» сумел обеспечить бесперебойную и устойчивую связь на одном из участков Южно-Донецкого направления специальной военной операции.
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