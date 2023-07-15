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Боксёр Усик — будущий «президент Украины»?

Боксёр Усик — будущий «президент Украины»?

36-летний чемпион мира в тяжёлом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик заявил о намерении баллотироваться в президенты Украины.

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Вадим Скоробогатов
Ишшо один..С ОТБИТЫМИ МОСГАМИ на трон хочет ШУТ...То ДЕБИЛ...
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8 час.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Можно подумать,что он знает,что он будет делать с Украиной???
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6 час.
Наталья Волкова
Хорошо быть безмозглым- глядишь, так и в президенты возьмут. Царский трон не для умных
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3 час.

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