36-летний чемпион мира в тяжёлом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик заявил о намерении баллотироваться в президенты Украины.
Боксёр Усик — будущий «президент Украины»?
Комментарии
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Вадим Скоробогатов
Ишшо один..С ОТБИТЫМИ МОСГАМИ на трон хочет ШУТ...То ДЕБИЛ...
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8 час.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Можно подумать,что он знает,что он будет делать с Украиной???
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6 час.
Наталья Волкова
Хорошо быть безмозглым- глядишь, так и в президенты возьмут. Царский трон не для умных
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3 час.
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