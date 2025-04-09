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Ефремова спрятали от журналистов. Артист уехал из колонии тайно

Ефремова спрятали от журналистов. Артист уехал из колонии тайно

Сегодня Михаил Ефремов вышел по УДО из колонии в Белгородской области. Предварительно, артисту удалось покинуть ИК-4 тайно, не засветившись перед многочисленными представителями СМИ.

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