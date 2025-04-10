Смоленщина укрепит сотрудничество с МАЗ

Дорожную карту о сотрудничестве, создании сервисцентра и совместного производства в Смоленской области подписали губернатор Василий Анохин и гендиректор минского завода Валерий Иванкович Смоленская область и Минский автозавод укрепят сотрудничество.
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