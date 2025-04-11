Торговые сети могут обязать продавать не менее 10% товаров местного производства

Торговые сети могут обязать продавать не менее 10% социально значимых товаров местного производства. Соответствующий законопроект, который есть в распоряжении RT, подготовлен партией «Справедливая Россия — За правду».
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