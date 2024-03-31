Полицейские в Башкортостане вернули пенсионерке деньги, которые забрали мошенники

В ОМВД России по г. Кумертау обратилась 65-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве. Пенсионерке позвонили на городской телефон и сообщили, что якобы из-за действий ее близкого родственника произошло ДТП, и пострадавшим нужны деньги на лечение.