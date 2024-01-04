New York Magazine: Стратегия Байдена по молодым избирателям лежит в руинах

Обозреватель журнала New York Magazine Джонатан Чейт в рамках статьи для своей колонки поделился мнением, в соответствии с которым стратегия действующего президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена по мобилизации молодых избирателей и национальных меньшинств в рамках предстоящих выборов «лежит в руинах».