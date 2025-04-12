Лавров: устранение первопричин конфликта – единственное решение по Украине

Максим Гучек/БелТА/ТАСС Президент США Дональд Трамп понимает, что единственный способ решить украинский конфликт это устранить его первопричины, заявил Сергей Лавров, выступая 12 апреля на Анталийском дипломатическом форуме.
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