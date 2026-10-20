В Салехарде продолжается возведение бизнес‑центра «Развитие». На площадке формируют современную городскую точку притяжения, которая объединит деловой и досуговый функционал, сообщили в службе государственного строительного надзора (ГСН) ЯНАО.
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