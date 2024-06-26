У Синьковки бойцы ВС РФ взяли важную позицию ВСУ

На направлении к Купянску вооруженные силы Российской Федерации захватили важную позицию Вооруженных сил Украины у поселка Синьковка, который защищает город Купянск с севера, сообщает информационное агентство Readovka.
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