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У Синьковки бойцы ВС РФ взяли важную позицию ВСУ

На направлении к Купянску вооруженные силы Российской Федерации захватили важную позицию Вооруженных сил Украины у поселка Синьковка, который защищает город Купянск с севера, сообщает информационное агентство Readovka.

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