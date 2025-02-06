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Царьград

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Курщина - такое не покажут в сводках: Три часа боя и техника ВСУ в труху. Никакой "волшебный РЭБ" не помог

Курщина - такое не покажут в сводках: Три часа боя и техника ВСУ в труху. Никакой "волшебный РЭБ" не помог

Украинская армия попытался контратаковать на одном из участков Курского направления. Как наши защитники отбили натиск и сожгли технику врага? Такое не покажут в сводках.

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