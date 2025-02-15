Пашинян заявил о важности расширения связей Армении с ЕС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи с председателем Европейского совета Антониу Коштой на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил в важности расширения связей страны с ЕС, сообщает в пятницу пресс-служба армянского кабмина.