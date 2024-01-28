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Apple уже запустила производство новых iPad Pro и MacBook Air — продажи начнутся в марте...

Apple уже запустила производство новых iPad Pro и MacBook Air — продажи начнутся в марте...

Apple уже запустила производство новых iPad Pro и MacBook Air — продажи начнутся в мартеПо данным журналиста Bloomberg Марка Гурмана (Mark Gurman), компания Apple уже начала серийное производство обновлённой версии флагманского планшета iPad Pro и ноутбуков MacBook Air с фирменным процессором Apple M3.

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