Apple уже запустила производство новых iPad Pro и MacBook Air — продажи начнутся в марте...

Apple уже запустила производство новых iPad Pro и MacBook Air — продажи начнутся в мартеПо данным журналиста Bloomberg Марка Гурмана (Mark Gurman), компания Apple уже начала серийное производство обновлённой версии флагманского планшета iPad Pro и ноутбуков MacBook Air с фирменным процессором Apple M3.