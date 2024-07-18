Зачем украинским нацистам разрушение Киевской ГЭС?

В середине июля в медийную новостную повестку вошло обсуждение возможности разрушения Киевской ГЭС: об этом упоминают и официальные лица, и некоторые блогеры, уже публикующие результаты моделирования последствий такого исхода события.
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