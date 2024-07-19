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В Москве арестован бывший помощник Жириновского, экс-депутат Госдумы Сергей Абельцев (ФОТО)

В Москве арестован бывший помощник Жириновского, экс-депутат Госдумы Сергей Абельцев (ФОТО)

фото: Бывшего помощника Жириновского обвиняют в мошенничестве. По решению Замоскворецкого суда столицы под арест взят  экс-помощник Владимира Жириновского,  бывший депутат Государственной думы четырех созывов Сергей Абельцев.

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