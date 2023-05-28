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Хоакин Феникс сбежал со съемочной площадки из-за интимного момента со Скарлетт Йохансон

Хоакин Феникс сбежал со съемочной площадки из-за интимного момента со Скарлетт Йохансон

Актеры Хоакин Феникс и Скарлетт Йоханссон вместе снимались в фильме «Она». Однако между коллегами произошла казусная ситуация, из-за которой звезда проекта «Джокер» сбежал со съемочной площадки.

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