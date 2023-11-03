Экс-чиновник ООН: США не позволят расследовать применение белого фосфора Израилем

США и другие западные страны не заинтересованы в расследовании обстрелов сектора Газа Армией обороны Израиля боеприпасами с белым фосфором, заявил бывший директор нью-йоркского офиса Верховного комиссара ООН по правам человека Крэйг Мохаибер.