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Ормузский пролив бьёт рекорды

Ормузский пролив бьёт рекорды По данным американского Минэнерго, в понедельник через пролив прошло 17 млн баррелей нефти — это максимум с начала конфликта США и Ирана.

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