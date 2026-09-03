Ормузский пролив бьёт рекорды По данным американского Минэнерго, в понедельник через пролив прошло 17 млн баррелей нефти — это максимум с начала конфликта США и Ирана.
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