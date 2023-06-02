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«Убивают тихо»: врач перечислил виды рака с неочевидными симптомами

«Убивают тихо»: врач перечислил виды рака с неочевидными симптомами

Если распознать онкологию на ранней стадии, есть вероятность победить этот недуг. Однако в некоторых случаях люди ошибочно принимают первые симптомы за признаки менее серьезных состояний, поясняет врач-онколог Андрей Воробьев, пишет МедикФорум.

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