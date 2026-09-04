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Культуромания

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Кавказские гастроли ансамбля «Донбасс» охватят 14 городов и 2 села

Кавказские гастроли ансамбля «Донбасс» охватят 14 городов и 2 села

11 сентября Заслуженный государственный академический ансамбль песни и танца «Донбасс» отправится в масштабный тур, который охватит Ставропольский край и Северный Кавказ: Ессентуки, Пятигорск, Махачкалу, Избербаш, Хасавюрт, Шали, Курчалой, Владикавказ, с.

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