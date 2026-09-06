Diplomatic Blitz: Witkoff, Kushner Hold "Substantial" Ukraine Talks After Putin Meeting President Trump's diplomatic sprint shifted from Moscow to Kiev over the weekend, with White House special envoy Steve Witkoff and presidential son-in-law Jared Kushner arriving in Ukraine for talks with senior officials.
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