Депутат Госдумы Шеремет назвал чушью реакцию Шольца на интервью Путина

Парламентарий Михаил Шеремет отметил, что ему показались нелепым подтверждением беспомощного состояния речи канцлера Федеративной Республики Германия Олафа Шольца по поводу диалога лидера Российской Федерации Владимира Путина с интервьюером из Соединённых Штатов Америки Такером Карлсоном.
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