Глава Минторга США заявил, что Трамп не требует отставки Зеленского: «Человек-проблема»

ВАШИНГТОН, 3 марта, ФедералПресс. Министр торговли США Говард Латник выразил недовольство по поводу заявлений Владимира Зеленского о желании получить 300 миллиардов долларов репараций от России и гарантии безопасности.
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