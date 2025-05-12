The Times: Британия и ЕС готовят пакт об обороне и безопасности

Global Look Press/news.ru/Belkin Alexey Великобритания и страны Европейского союза готовятся представить совместный пакт по обороне и безопасности, в рамках которого Лондон может стать частью оборонной политки ЕС.
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