‼️🇷🇺💥 ВКС России нанесли мощные удары по позициям ВСУ в районе Лесного под Сумами, — Минобороны ▪️ФАБ-500 поразили позицию операторов БПЛА 4-й бригады БРО НГУ.
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