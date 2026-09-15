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Царьград

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300 уральцев пострадали от солнца после отпуска в жарких странах

300 уральцев пострадали от солнца после отпуска в жарких странах

Свыше трехсот жителей региона минувшим летом обратились за помощью к специалистам Свердловского областного кожно-венерологического диспансера из-за последствий воздействия солнца.

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