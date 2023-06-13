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Лето в Петербурге набирает обороты: до +25 градусов тепла ожидается 13 и 14 июня

По словам синоптика Михаила Леуса, малооблачную и сухую погоду горожанам обеспечил антициклон. Воздух в Северной столице прогреется до +23…+25 градусов 13 и 14 июня.

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