Лето в Петербурге набирает обороты: до +25 градусов тепла ожидается 13 и 14 июня

По словам синоптика Михаила Леуса, малооблачную и сухую погоду горожанам обеспечил антициклон. Воздух в Северной столице прогреется до +23…+25 градусов 13 и 14 июня.
Популярные статьи
- «Построил школу и служил людям»: умерший настоятель храма Святой Троицы Виктор Голубев отдал РПЦ почти 65 лет
- «Начинают разгребать эту коррупцию»: экономист указала на запоздалое разрешение ситуации с «Газпром Ареной»
- Запрет на посещение лесов: особый пожароопасный режим введут в пяти районах Ленобласти
Свежие комментарии