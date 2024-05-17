Куда сходить на «Ночь в музее» в Москве: главные события акции

В Москве состоится ежегодная акция «Ночь в музее». Москвичи и гости столицы смогут посетить музеи, парки, библиотеки, культурные центры и другие площадки, чтобы принять участие в экскурсиях, мастер-классах, концертах, лекциях и кинопоказах.