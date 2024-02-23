Как Москва встречает День защитника Отечества

День защитника Отечества российская столица встречает сотнями концертов духовой музыки и патриотической песни, выступлений артистов в парках и музеях, экскурсий и лекций, говорится на сайте мэра и правительства города.
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