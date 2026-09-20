Медведев: выборы прошли достойно, несмотря на риски

Выборы в России, включая регионы у линии боевого соприкосновения, прошли на достойном уровне. Об этом заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на видеоконференции в федеральном ситуационном центре партии проводит с регионами о предварительных итогах Единого дня голосования-2026.