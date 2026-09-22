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Гонка ИИ-мощностей: Alibaba ставит на собственные чипы и рост дата-центров

Гонка ИИ-мощностей: Alibaba ставит на собственные чипы и рост дата-центров

Китайский гигант Alibaba представил ускоритель Zhenwu V900 — по данным компании, он втрое производительнее предыдущей версии и допускает объединение в кластеры до 500 тысяч единиц для обучения сложных ИИ-моделей.

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