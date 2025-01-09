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В России выросли продажи «Аурусов»: сколько отечественных лимузинов купили в 2024 году?

В России выросли продажи «Аурусов»: сколько отечественных лимузинов купили в 2024 году?

По данным аналитического агентства «Автостат», в России продажи автомобилей отечественного люксового бренда Aurus в 2024 году выросли относительно 2023 года: в прошлом году отечественный «люкс» разошелся тиражом в 121 автомобиль — против 115 машин в 2023 году.

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