«Обеспечивают идеальное попадание»: в чём специфика службы военных топографов российской армии

Военнослужащие Топографической службы ВС РФ отмечают свой профессиональный праздник. В этот день в 1812 году в Российской империи было создано Военно-топографическое депо, занимавшееся картографированием местности в интересах Вооружённых сил.
Военнослужащие Топографической службы ВС РФ отмечают свой профессиональный праздник. В этот день в 1812 году в Российской империи было создано Военно-топографическое депо, занимавшееся картографированием местности в интересах Вооружённых сил.
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