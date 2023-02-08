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«Обеспечивают идеальное попадание»: в чём специфика службы военных топографов российской армии

«Обеспечивают идеальное попадание»: в чём специфика службы военных топографов российской армии

Военнослужащие Топографической службы ВС РФ отмечают свой профессиональный праздник. В этот день в 1812 году в Российской империи было создано Военно-топографическое депо, занимавшееся картографированием местности в интересах Вооружённых сил.

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