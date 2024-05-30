Ни один увлеченный дачник не способен хладнокровно пройти мимо цветущих гортензий в садовом магазине – руки сами тянутся к горшку, невзирая на здравый смысл и то, что на участке уже растет с десяток сортов

Ни один восторженный дачник не сможет спокойно пройти мимо цветущих гортензий в садовом магазине – руки сами тянутся к горшкам, несмотря на здравый смысл и то, что здесь выращивается уже с десяток сортов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии