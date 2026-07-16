Киркоров продал дочери виллу в США: "Если ты патриот, почему не купишь дом в Крыму?"

Купить особняк за 100 долларов? Легко, если ты дочь Филиппа Киркорова. Певец переписал на Аллу-Викторию резиденцию в Майами стоимостью 6,1 миллиона долларов – и всё ради одного: чтобы дети стали американцами.
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