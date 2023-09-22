Эксперты объяснили, зачем министр обороны ФРГ Писториус назвал Калининград Кенигсбергом @ IMAGO/Political-Moments/ТАСС Tекст: Илья Абрамов,Евгений Поздняков Министр обороны назвал Калининград старым немецким наименованием Кенигсберг.
Немецкие элиты заговорили о Кенигсберге
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виктор Луговой
"Дмитрий Медведев предложил переименовать страну в «Варшавское герцогство»." Ни-и... Енерал-бубернаторство. Кста, - долой Берлинск, дайошшь Владигерманск.
Ответить
1 д.
Владимир Самборский
А еще Германию Байден предлагает ввести в постоянные члены ООН! Это страну,которая развязала 1-ю и 2-ю мировые войны! И которой все еще хочется реванша - ну хотя бы вернуть Пруссию. И еще тот же "товарищ" предложил Японию в Совбез! Она тоже отличается экстремизмом! Хоть и проиграла во 2-й мировой войне,а так с нами до сих не заключила мирный договор! Это скоро 80 лет! Вот кого Штаты пытаются втащить в СБ ООН! А вот от Африки - ни одного государства нет! От Латинской Америки - то же! И это они считают справедливым!!!
Ответить
23 час.
Свежие комментарии