Немецкие элиты заговорили о Кенигсберге

Владимир Самборский

А еще Германию Байден предлагает ввести в постоянные члены ООН! Это страну,которая развязала 1-ю и 2-ю мировые войны! И которой все еще хочется реванша - ну хотя бы вернуть Пруссию. И еще тот же "товарищ" предложил Японию в Совбез! Она тоже отличается экстремизмом! Хоть и проиграла во 2-й мировой войне,а так с нами до сих не заключила мирный договор! Это скоро 80 лет! Вот кого Штаты пытаются втащить в СБ ООН! А вот от Африки - ни одного государства нет! От Латинской Америки - то же! И это они считают справедливым!!!