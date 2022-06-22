Daily Storm

528 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Назаров
    Правильно, настоящая перемога для ВСУ, бей своих чтобы чужие боялись.ТАСС: Украинские ...
  • Партизан
    Грозилку отрасти сначала, клоун.Медведев пригрози...
  • Дмитрий Ожиганов
    а Калибром в клюва этому уроду жидку бандеровскому?Зеленский: Украин...

Глава ДНР: Приговоренные к казни иностранные наемники не обращались с просьбой о помиловании

Глава ДНР: Приговоренные к казни иностранные наемники не обращались с просьбой о помиловании

В течение двух недель они могут обжаловать приговор суда о высшей мере наказанияГлава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что приговоренные к смертной казни иностранные наемники не обращались к нему с просьбой о помиловании.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх