Глава ДНР: Приговоренные к казни иностранные наемники не обращались с просьбой о помиловании

В течение двух недель они могут обжаловать приговор суда о высшей мере наказанияГлава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что приговоренные к смертной казни иностранные наемники не обращались к нему с просьбой о помиловании.
В течение двух недель они могут обжаловать приговор суда о высшей мере наказанияГлава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что приговоренные к смертной казни иностранные наемники не обращались к нему с просьбой о помиловании.
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